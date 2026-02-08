La pioggia incessante ha costretto l'Associazione per la tutela e l'incremento dei cavallini di Canna, ad annullare la Sartiglietta di Canna, che avrebbe dovuto andare in scena questo pomeriggio nello storico quartiere di Su Brugu. La manifestazione si terrà domenica 22 febbraio. Una decisione sofferta, ma necessaria viste le condizioni meteo. La decisione è stata presa anche per permettere la partecipazione dei tantissimi bambini che ogni anno arrivano a Oristano per prendere parte alla manifestazione. Questo anche in considerazione del grande lavoro svolto nei mesi scorsi dall'associazione. I soci hanno realizzato circa 100 cavallini di canna. L'appuntamento è per domenica dopo la Sartiglia, quella vera. Pietro Filippo Orrù, 7 anni, vestirà i panni di su componidoreddu della Sartiglia. Il suo nome è stato estratto a sorte due settimane fa, come vuole la tradizione, da don Alessandro Floris, davanti a tantissime persone. Ad aiutarlo nel grande giorno ci saranno su segundu, Alice Muresu di 8 anni, e su terzo, Giovanni Greggiu.

