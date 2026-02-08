Una verdesca morta spiaggiata a Bosa.

Il pesce è stato ripreso da numerosi curiosi che stavano passeggiando lungo l’arenile del paese della Planargia, a poca distanza dalla torre aragonese.

La verdesca (Prionace glauca) è un tipo di squalo non pericoloso per l’uomo. Può raggiungere i 4 metri di lunghezza, vive tra la superficie e i 150 metri di profondità dove caccia piccoli pesci, calamari, totani e pesci pelagici.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata