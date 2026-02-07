Dalle segnalazioni degli atleti ai banchi del Consiglio comunale, il caso del pistino del Sinis-Nurra torna al centro del dibattito politico cittadino. A distanza di due settimane dalla denuncia pubblica della Società Atletica Oristano sui danni causati dalle piogge alla copertura, il centrosinistra formalizza l’allarme con un’interpellanza che chiama in causa direttamente l’amministrazione.

Nel documento, primo firmatario Umberto Marcoli, si evidenzia come le precipitazioni degli ultimi giorni abbiano «causato nuovi e preoccupanti danni alla copertura del pistino», riportando alla luce una criticità che i consiglieri definiscono ormai strutturale. Da qui la domanda se l’esecutivo «non ritenga grave il ripetersi di infiltrazioni e danneggiamenti a ogni evento meteorologico intenso».

L’interpellanza mette l’accento su un impianto che continua a presentare «condizioni strutturali tali da compromettere lo svolgimento regolare dell’attività sportiva», nonostante i lavori già eseguiti e le risorse investite negli anni.

Il centrosinistra chiede quindi di sapere quali interventi di manutenzione e messa in sicurezza siano stati effettivamente realizzati e se l’amministrazione «intenda procedere con verifiche tecniche urgenti sulla copertura del pistino».

Nel testo si sollecitano infine risposte sui tempi, domandando se esista «un cronoprogramma certo per il completamento e la piena funzionalità dell’impianto, perché la situazione attuale – si avverte – rischia di vanificare il ruolo del Sinis-Nurra come infrastruttura di riferimento per l’atletica cittadina».

