«Più che un elenco di cantieri, è un chiaro segno di campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali. Caso strano, gli interventi partono tutti adesso, a due mesi dalle elezioni per il nuovo sindaco».

Parole di Antonello Figus, consigliere comunale di minoranza e, per due mandati, sindaco di Santa Giusta. Così ha commentato l'annuncio del vicesindaco Pierpaolo Erbì di tutti i lavori recentemente affidati che diventeranno realtà nel corso dell'anno. Ma Figus, che molto probabilmente sarà il candidato a sindaco, non ci sta e ribatte: «Far partire diversi cantieri due mesi prima delle elezioni è una pratica vecchia che non funziona più. I cittadini sono persone intelligenti e valutano tutto ciò che è stato fatto in questi anni. Nel caso di questa amministrazione, poco e nulla. Cinque anni fa abbiamo lasciato in cassa importanti risorse per progetti che non hanno visto la luce».

Figus fa qualche esempio: «Il parco del Romanico, progetto finanziato quando ero sindaco, ad esempio, non è stato terminato. Ma non sono mai iniziati nemmeno i lavori per la ristrutturazione del Genio civile, dove doveva sorgere un albergo diffuso e un centro per il restauro. In cassa ci sono ancora 2 milioni di euro. Un progetto importante per lo sviluppo del paese. I 400 mila euro per la razionalizzazione della rotonda all'uscita del paese sono in cassa da diversi anni, ma l'infrastruttura non è ancora stata realizzata, solo annunciata. I marciapiedi realizzati invece nelle vie Fermi, Michelangelo e Manzoni sono stati finanziati dalla nostra amministrazione. Stiamo parlando di una Giunta che ha portato avanti solo una parte dei progetti, ecco perché ora non può passare un messaggio diverso».

Figus poi lancia un'altra frecciatina: «Non capisco perché sia stato il vicesindaco, che ha dichiarato di essere disponibile a candidarsi a sindaco, a voler annunciare questi progetti, quando lo stesso primo cittadino ha già dichiarato di riprovarci nuovamente. Tutto questo è anomalo e fa pensare». Figus prosegue: «In cinque anni la minoranza non ha intralciato il lavoro della Giunta, ora però non vogliamo far passare un messaggio sbagliato». A Santa Giusta la campagna elettorale, quella ufficiale, non è ancora cominciata, ma il clima è già caldissimo.

© Riproduzione riservata