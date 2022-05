Il "Parco degli uccelli" di Scano di Montiferro torna a vivere dopo essere stato gravemente danneggiato dagli incendi della scorsa estate.

La ripartenza è stata resa possibile grazie a una gara di solidarietà targata Rotary Club Nuoro e Confagricoltura Nuoro e Ogliastra.

La consegna ufficiale dei materiali e il taglio del nastro per la rigenerazione del Parco si è tenuta questa mattina alla presenza di oltre 60 studenti, di 10 e 11 anni, dell'Istituto comprensivo di Bosa (plesso di Scano di Montiferro) e dei giovani colleghi della Scuola primaria di Monte Gurtei I.C. 4 "Grazia Deledda" di Nuoro, che per l'occasione hanno dato vita a un gemellaggio. All'appuntamento hanno partecipato i titolari dell'azienda, rappresentati da Simonetta Mura, la direttrice provinciale di Confagricoltura, Mariangela Crabolu, la presidente del Rotary Nuoro, Battistina Foddai, e i vertici dell'associazione, il personale docente e i dirigenti scolastici Antonio Andrea Fadda (Nuoro) e Sandra Anna Carta (Bosa, plesso di Scano), e per l'amministrazione comunale l'assessore dell'agricoltura, Stefano Cappai, e il consigliere Giovanni Obinu.

"Il Parco – spiega Simonetta Mura - era nato venti anni fa dalla passione mia e di mio marito per l'ambiente e soprattutto per gli uccelli. Abbiamo iniziato ad allevare varie specie e pian piano sono arrivate le prime nascite. Grazie a questa iniziativa possiamo dire che oggi siamo nati una seconda volta e che la forza della solidarietà ha ridato colori e vita ad un angolo di Sardegna a cui erano stati strappati dalla furia delle fiamme".

