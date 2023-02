Ci sarà una pariglia in meno nel corteo dei cavalieri che i prossimi 19 e 21 febbraio accompagnerà i due Componidoris Danilo Casula e Giampaolo Mugheddu.

Un infortunio durante le prove è costato caro a Matteo Licheri, finito al Pronto Soccorso con tre costole fratturate in seguito ad una caduta da cavallo. Nessuna sostituzione in vista: il terzetto, completato da Sergio Ledda e Federico Fenu, ha deciso di rinunciare all’appuntamento in via Duomo e via Mazzini.

Lo scorso 31 gennaio già un altro cavaliere aveva dovuto salutare anzitempo l’edizione 2023. Stefano Concu era finito rovinosamente a terra mentre provava il numero da proporre in via Mazzini: per lui frattura del braccio e addio alla Sartiglia ormai imminente. I suoi compagni Samuele Vargiu e Francesco Salis saranno comunque sul percorso assieme a Davide Figus.

Sono gli ultimi frenetici giorni di preparativi prima della secolare corsa alla stella: domenica alle 11.30 in piazza Sant’Efisio è in programma la benedizione di cavalli e cavalieri a cura del parroco don Alessandro Floris.

