Sgomberata stamattina la spiaggetta dell’arco, affollata già da presto di tanti turisti. E' stata un’azione congiunta del Corpo Forestale di Cuglieri, Polizia Municipale e Capitaneria di Porto di Oristano: gli agenti hanno invitato i turisti, già distesi sull’arenile per godersi il sole agostano, a lasciarla, facendo rispettare il divieto di accesso, di sosta e transito pedonale, che vige dal 2009 quando ci furono i primi crolli di materiale roccioso dal costone soprastante.

Nonostante l’ordinanza di divieto, reiterata nel 2020 dal Comune e dalla Capitaneria, e i controlli reiterati non si riesce a dissuadere i villeggianti dal frequentare l’incantevole insenatura, per "garantire la tutela del sito naturalistico e l'incolumità delle persone".

Garantiti controlli e monitoraggio futuri: «Siamo in stretto contatto la Forestale e il Comune di Cuglieri, per monitorare costantemente le coste e far rispettare l’interdizione nelle aree a rischio a S’Archittu e Santa Caterina», sottolinea il comandante della Capitaneria oristanese Federico Pucci.

