Che l’inutile moratoria approvata dal Consiglio regionale non avrebbe bloccato l’invasione eolica lo si sapeva da tempo. Dai Palazzi regionali tentarono di far virare gli effetti della legge su un fantomatico “blocco” delle procedure autorizzative, ma ben presto anche quell’illusoria speranza franò sull’incedere di una valanga di procedimenti divenuti inarrestabili. Una corsa contro il tempo per accaparrarsi incentivi e prebende di Stato, pur di sfruttare “su bentu maestru”, da intercettare in terra e in mare. Società mimetizzate e multinazionali a viso aperto, da pochi euro al peso di molti milioni nel capitale sociale.

Decine di progetti appena pubblicati nel file “avvisi” per far scattare i 30 giorni di routine necessari per rispettare le procedure. Manco farlo a posta quelle scadenze ricadono nell’infinita festa comandata del Ferragosto, come per dissuadere chiunque a inviare contestazioni e rilievi a quei progetti con i quali conficcare pale eoliche ovunque, dalle cime delle zone interne all’orizzonte marino, davanti alle più esclusive coste dell’Isola. Non è un caso che uno dei progetti più devastanti sul fronte costiero, pubblicato il 4 agosto scorso e messo in scadenza “opposizioni” per il prossimo 4 settembre, sia proprio quello dedicato a “su bentu maestru”, posizionato proprio davanti al monumento di S’Archittu, il piccolo grande arco della costa di Cuglieri.

A presentarlo una multinazionale ben nota in Sardegna, non per il vento ma per l’acqua, avendo ormai il monopolio degli appalti di Abbanoa per la gestione degli impianti di depurazione, potabilizzazione e reti idriche: Acciona. Il colosso spagnolo vorrebbe conficcare sulla costa davanti a Bosa, ai piedi del Montiferru, la bellezza di 32 pale eoliche offshore da 300 metri d’altezza, potenzialmente estendibili a 380 metri. A contendersi il mare sardo, insieme agli spagnoli, anche i tedeschi della Bay/wa. Con loro arriverebbero altre 34 pale, per un totale di ben 66 aerogeneratori tra i 300 e i 380 metri d’altezza.

