Ultima settimana, a Villa Verde, dedicata agli appuntamenti del programma “Biblioteca sotto le Stelle” per il 2025.

Una serie di attività, racchiuse in un unico cartellone, ogni giovedì, iniziate i primi di luglio e organizzate dalla Biblioteca comunale “Antoni Cuccu”, in collaborazione con il Servizio Civile e l’associazione culturale “Palazzo d’Inverno”. Giovedì 21, la struttura sarà aperta dalle 19.30 alle 22.30. In apertura di serata, dalle 19.30 alle 20.30, la pratica di “Qi Gong Taoista” con il maestro Corrado Minnei, dalle 20.30 alle 21.30 il banco prestiti e restituzioni e, in chiusura, dalle 21.30, nel cortile interno della struttura il via a “Un girotondo di fiabe”, una serata di musica e intrecci di storie, con Giusy Murgia Onnis e Gianluca Podda. Un’occasione per i bambini, che si divertiranno, e gli adulti che avranno la possibilità di tornare bambini.

