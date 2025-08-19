Buone notizie per le associazioni e comitati che si occupano dell'organizzazione di eventi culturali. Grazie alla partecipazione al bando del Gal Terras de Olia, il Comune di Nurachi ha ottenuto un finanziamento di 170 mila euro da destinare al progetto di sostegno alle attività sociali e culturali del territorio.

Il finanziamento permetterà l'acquisto di attrezzature e macchinari fondamentali per il centro di aggregazione sociale dell paese e per gli eventi socio-culturali organizzati durante l'anno. Gli acquisti previsti includono gazebo, tavoli e sedie, impianti elettrici, di amplificazione e video, pannelli per le mostre e altre attrezzature necessarie a seconda dell’evento.

«Questa iniziativa migliorerà significativamente la qualità e la logistica delle attività ed eventi culturali, offrendo maggiori opportunità di incontro e partecipazione per tutti i cittadini - commenta il primo cittadino di Nurachi Renzo Ponti - Ringraziamo il Gal Terras de Olia per il supporto e tutte le Aasociazioni e comitati che collaborano con l'amministrazione comunale per rendere il nostro territorio un luogo sempre più vivace e accogliente».

© Riproduzione riservata