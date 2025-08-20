A Gonnosnò, Usellus e Baressa triplo appuntamento con l'intrattenimento estivoLe iniziative sono in programma tra sabato 23 e lunedì 25 agosto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tra sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 agosto, appuntamenti dedicati all’intrattenimento a Gonnosnò, Usellus e Baressa.
A Gonnosnò, sabato 23 agosto, per il “Pedras e Sonus Jazz Festival”, a partire dalle 19, nella chiesa di Sant’Elena, si esibiranno Matteo Carta, King Shepherd and The Lost Sheep e Matteo Guidarini. A Usellus, invece, domenica 24 agosto, in occasione della festa di San Bartolomeo, negli spazi di in piazza Santa Reparata, dalle 22, l’evento “Sonos in Cumpanzia”. Chiusura lunedì 25, a Baressa, con una delle tappe della 28sima edizione del Festival Internazionale Itinerante di Arte di strada “Girovagando”.
Appuntamento con “La rivolta della bellezza”: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 il workshop in biblioteca. In serata, dalle 21, il “Theatre en vol”, nella piazza della “Casa Museo” e, alle 22, in piazza della Pace.