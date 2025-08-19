«Il paese è invaso dai gatti randagi, la situazione sta diventando insostenibile e sono tantissimi i cittadini che si lamentano perché nei loro cortili i felini aumentano giorno dopo giorno, con tutti i disagi del caso». Denuncia la vicenda il primo cittadino di Laconi Salvatore Argiolas.

Il sindaco in pochi giorni ha inviato anche una nota alla Asl di Oristano per chiedere come deve gestire l'invasione degli animali. Argiolas ha anche inviato una relazione redatta dalla polizia locale in merito alle problematiche di carattere igienico-sanitario connesse alla presenza di colonie di gatti in diversi rioni del centro abitato. Argiolas chiede al servizio Sanità animale della Asl di valutare specifici interventi di propria competenza o di far sapere come bisogna affrontare la problematica segnalata.

«Resto ovviamente a disposizione per ogni eventuale chiarimento», si legge nella nota. Ad oggi però il primo cittadino non ha ancora ricevuto risposte. E l'invasione continua. «In alcuni cortili - conclude Argiolas - abbiamo contato anche trenta gatti».

