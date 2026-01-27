Il piano urbanistico comunale e il piano particolareggiato del centro storico saranno presto adeguati e conformi al piano paesaggistico regionale, per mettere in coerenza le scelte comunali con i vincoli e gli obiettivi di tutela paesaggistica regionali.

L’amministrazione comunale guidata da Diego Loi ha affidato l’incarico a un pool di tecnici tra architetti, ingegneri, agronomi, geologi che conformeranno e aggiorneranno gli strumenti di pianificazione urbanistica essenziali per lo sviluppo del centro abitato, in conformità anche al piano di assetto idrogeologico, quindi per costruire in sicurezza, compatibilmente alle previsioni di espansione urbanistica, e al rispetto dei beni paesaggistici tutelati e ambiti di paesaggio. Quindi il restauro di vecchie abitazioni secondo determinate norme compatibili con la tutela del centro storico.

Le risorse stanziate son 115mila euro per il PUC e 69mila per il piano particolareggiato e provengono per buona parte dalla Regione con una quota di cofinanziamento del Comune. Revisione importante dei due piani urbanistici per garantire un armonico sviluppo urbanistico, garantendo la sicurezza idraulica e idrogeologica, regolamentando l'uso del suolo e pianificando interventi per ridurre il rischio di calamità naturali.

© Riproduzione riservata