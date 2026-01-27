Lavori sulla Statale 125, ponte sul rio Posada chiuso fino al 13 febbraioIl traffico verrò deviato, tratto interdetto in entrambe le direzioni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono iniziati oggi i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale lungo il ponte sul rio Posada, sulla strada statale 125 “Orientale Sarda”, nel territorio della provincia di Nuoro. L’intervento rientra in un più ampio piano di riqualificazione dell’asfalto che interessa diversi tratti dell’importante arteria viaria.
Per consentire l’esecuzione delle opere in sicurezza, si è resa necessaria la chiusura temporanea del ponte al traffico in entrambe le direzioni. L’interdizione resterà in vigore fino al prossimo 13 febbraio, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione locale e di lunga percorrenza.
Sono state predisposte deviazioni alternative.
I veicoli provenienti da Olbia e diretti a Posada vengono deviati sulla strada statale 131 Dcn, allo svincolo Posada Nord, in corrispondenza del chilometro 270,300. In senso opposto, il traffico viene invece indirizzato sulla strada provinciale 24, attraverso lo svincolo “Posada Est”, al chilometro 267,200.
(Unioneonline/Fr.Me.)