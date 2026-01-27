Nurachi, al via il secondo appuntamento della rassegna dedicata a Paolo ZuccaIn biblioteca verrà proiettato il film “Il Vangelo secondo Maria”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
A Nurachi si parla ancora di cinema isolano. Venerdì 30 gennaio, ci sarà il secondo appuntamento della rassegna cinematografica dedicata al regista Paolo Zucca, curata dall’esperto Paolo Licheri.
A partire dalle 17:30, in biblioteca, verrà proiettato il film “Il Vangelo secondo Maria” del 2024, diretto appunto da Paolo Zucca e tratto dal romanzo di Barbara Alberti. Un film che reinterpreta la figura della Madonna, interpretata da Benedetta Porcaroli.
Ambientato in una Sardegna arcaica che evoca la Terra Santa, il film ritrae Maria come una giovane ribelle desiderosa di libertà, istruzione e di essere artefice del proprio destino, sfidando i dogmi religiosi.
«Questo incontro speciale - fanno sapere dal Comune - si inserisce all'interno delle attività di spettacolo, cinema e cultura del progetto Anziani al Centro, un'iniziativa aperta a tutta la popolazione, da dicembre a marzo, che promuove l'aggregazione sociale e la fruizione culturale».
L'evento è organizzato dall’amministrazione comunale, dall'associazione D'Altra Parte e dalla biblioteca.