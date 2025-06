Rimarrà chiuso per un po' di tempo il poliambulatorio Ascot in via degli Artigiani a Santu Lussurgiu, per lavori di riqualificazione dello stabile. Il servizio non sarà disponibile fino a sabato 14 giugno.

Lo ha comunicato l'Asl 5 di Oristano: «Da oggi, 11 giugno, l’Ascot sospenderà temporaneamente il servizio per i lavori di ristrutturazione previsti dal Pnrr, che sono stati anticipati rispetto ai tempi previsti inizialmente».

Probabilmente gli ambulatori socio-sanitari saranno allocati nel vecchio asilo comunale, una volta gestito dalle suore di Maria Ausiliatrice. Il servizio veterinario invece dovrebbe essere spostato in via della Pineta, dove ha sede il Ceas e l'Archeoclub.

Comunicazioni più precise su ripresa del servizio e nuove sedi saranno comunicate puntualmente dall’ufficio Ascot della Struttura Semplice Dipartimentale Integrazione ospedale-territori «nei prossimi giorni, insieme al solito calendario aggiornato delle aperture dei servizi socio-sanitari». La Asl di Oristano «si scusa con i cittadini per il disagio».

