Niente gita fuori porta quest'anno a Pasquetta nel Parco e nelle sette fontane di San Leonardo, sono chiusi al pubblico per garantire l’incolumità pubblica. Lo ha deciso con un'ordinanza apposita il sindaco Diego Loi dopo la caduta di due alberi imponenti: uno nell’area pic-nic e uno vicino alle sorgenti.

Il maltempo degli ultimi giorni non ha lasciato scampo alle due grosse piante, che sono ruzzolate a terra nell’area naturalistica senza però arrecare danni a persone e cose.

Tutta l'area ricreativa e in prossimità delle sette sorgenti sarà quindi interdetta al pubblico per Pasquetta e sino a quando non verranno eseguiti gli indispensabili e urgenti lavori di messa in sicurezza delle alberature, e ripristinate le condizioni originarie. I mezzi comunali intanto sono già in moto per le operazioni di pulizia e bonifica dell’area.

Proprio negli ultimi giorni si è evidenziato, si legge nell’ordinanza del sindaco: «un aggravamento delle condizioni di criticità generale del terreno in quanto fortemente compromesso a causa dell’eccessiva saturazione idrica dovuta alle piogge persistenti, causando conseguentemente la riduzione della capacità di trattenuta delle radici nel terreno e l’alterazione dell’ancoraggio radicale, aumentando il rischio di ribaltamento ed instabilità degli alberi».

Questa situazione è ormai divenuta cronica negli ultimi anni: «Dagli ultimi fenomeni di schianti delle alberature, oltre agli interventi in urgenza, vi è la necessita di un programma pluriennale di vasto respiro per la riqualificazione del patrimonio arboreo del Parco di San Leonardo al fine di garantirne la rigenerazione e il futuro per i decenni a venire», conclude il primo cittadino.

