Sono stati appaltati finalmente i lavori per la sistemazione dello stradello che conduce alla località Badde Urbara. L’ufficio tecnico comunale, dopo gara negoziata, ha affidato l’intervento a una ditta di Simaxis per l’importo di 250mila euro. Lo stradello, che ora versa in condizioni pessime, sarà aggiustato quindi verranno sistemate anche le aree limitrofe, e realizzate le opere per far defluire l'acqua piovana. Tutta la zona era stata percorsa dalle fiamme del grande incendio di quattro anni fa.

Lo stradello strategico, che si innesta nella provinciale 19, conduce all’importante sito di telecomunicazioni dove sorgono antenne e ripetitori tv e radio che diffondono il segnale in mezza Sardegna. Lo stradello è utilizzato anche per accedere al cantiere forestale di Pabarile. L’obiettivo è ripristinare lo stato dei luoghi, difendere il suolo da erosione e dilavamento e garantire l'accesso agevole agli automezzi della Rai e del cantiere di Forestas. Lavori indispensabili per garantire la difesa idrogeologica del suolo di tutta l'area.

Il sindaco Diego Loi: «Stiamo attuando opere che risultano necessarie per garantire l’accesso ad un’area importante dal punto di vista della telecomunicazione e dal grande valore naturalistico. I lavori dovrebbero concludersi entro breve tempo».

