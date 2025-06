Con la bella stagione parte il servizio di animazione estiva rivolti ai minori. Il Comune di Santu Lussurgiu che ogni anno lo gestisce e sostiene ha approvato le linee di indirizzo anche per quest’anno.

Tante le attività ludiche, artistiche e ricreative, previste per i bambini e ragazzi per questa estate: la Ludoteca estiva proposta dalla Cooperativa Che Frades, che comprende attività presso la piscina di Norbello e laboratori svolti presso i locali della ludoteca nei pomeriggi del venerdì. Poi lo spiaggia-day a Putzu Idu per godere della salubrità del mare e della possibilità di attività all’aria aperta.

Quindi visite presso il parco Dinosardo di Milis e parco Ikarun di Nurachi. Piccoli gruppi parteciperanno a laboratori di musica e danza presso i locali della Ludoteca.

Le domande di adesione all'animazione estiva sono aperte da oggi 9 giugno fino al 20 giugno prossimo. La domanda di partecipazione e altre informazioni sono disponibili on-line sul sito web del comune, con il modulo allegato.

