Tutti assieme "musicalmente" per la tutela dell’ambiente domenica 11 maggio per la giornata ecologica “Ecologicantanne", organizzata da Aidos de Cantigos in Carrela. Tanti volontari con vanghe, rastrelli, carriole e bidoni, ripuliranno il belvedere de Sa Rocca, e la suggestiva collina che domina il paese, mettendo a dimora anche diversi alberelli in fitocella per rimboschire una parte dell'area.

Pulizie e salvaguardia della natura in un clima fraterno e gioviale, arricchito da momenti canori di canti a cuncordu.

A organizzare la nona edizione l’associazione Aidos che da oltre vent'anni cura Cantigos in Carrela. Una giornata a favore della natura e per dare il buon esempio, che “è sempre contagioso”, recita il motto dell’evento. Amanti della natura, cantori, amici, genitori e figli si cimenteranno nella raccolta dei rifiuti, che l’uomo getta impunemente arrecando offesa all'ambiente.

Con Aidos collabora il Ceas Don Deodato Meloni, la sezione locale della Protezione Civile, la Compagnia barracellare, l’azienda Siete Fuentes di San Leonardo, l’evento è patrocinato dal Comune di Santu Lussurgiu. Salvaguardia del patrimonio naturale, preziosa ricchezza da difendere e preservare per il futuro, un’iniziativa che guarda «speranzosa alle generazioni future per una maggiore consapevolezza e rispetto per l’ambiente che va protetto», spiegano gli organizzatori. Tutti i rifiuti raccolti saranno stoccati momentaneamente in punti appositi per essere poi smaltiti secondo la tipologia.

