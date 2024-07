Martedì 23 luglio, a partire dall’una, la ditta Sardegna Disinfestazioni S.r.l. provvederà per conto dell'amministrazione comunale ad effettuare un intervento di disinfestazioni contro insetti alati nell'intero abitato comprese le borgate di Cirras e Corte Baccas. Il Comune lagunare consiglia quindi di tenere chiuse le abitazioni, di evitare di stendere all’aperto, di lavare accuratamente le verdure dell’orto, di togliere dal giardino i giochi per i bambini e di tenere all’interno gli animali da affezzione. E naturalmente di non sostare all'esterno durante quelle ore.

