Sarà un momento di ascolto, di riconoscimento e di condivisione, un invito a guardare oltre la violenza e a riportare al centro le storie, i successi e la vita delle donne che ogni giorno, con determinazione, affrontano le sfide del presente.

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Santa Giusta promuove una serata evento dal titolo “Voci di donne”, in programma martedì 25 novembre alle 19 presso i locali dell’Open Space.

«L’iniziativa - spiega l’assessore ai Servizi Sociale Pierpaolo Erbì- nasce dal desiderio di proporre uno sguardo diverso e più ampio sul mondo femminile: non solo quello del dolore e delle ferite, troppo spesso al centro della narrazione legata a questa ricorrenza, ma soprattutto quello della forza, della resilienza, della creatività e della ricchezza interiore che caratterizzano la vita delle donne nella loro interezza». Per questo motivo, “Voci di donne” darà spazio a testimonianze e contributi di donne della società civile che, in vari ambiti, si sono distinte per impegno, competenza, sensibilità o talento.

Un modo per riconoscere e valorizzare il ruolo attivo delle donne all’interno della comunità, celebrando le loro esperienze, il loro coraggio e la loro capacità di costruire relazioni e futuro.

Interverranno la scrittrice Cristina Caboni, l’imprenditrice Luciana Baso, e la geofisica Stefania Unida. Saranno presenti anche diversi rappresentanti dell’Arma dei carabinieri del Comando provinciale di Oristano. Dialogherà con le altre donne Santina Raschiotti. Previste anche esibizioni artistiche a cura di Rossella Fa e Claudia Aru.

