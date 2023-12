Obsoleta, carente e vecchia. Ecco perché la polizia locale di Santa Giusta ha chiesto al Comune di intervenire urgentemente al rifacimento e adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale e in alcuni casi all’integrazione nelle strade del centro abitato del Comune.

La Giunta guidata dal sindaco Andrea Casu non ha perso tempo e pochi giorni fa ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento e potenziamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale nella viabilità urbana”. Totale dell’intervento: 95mila euro.

Il progetto prevede quindi la sostituzione di tutti i capelli stradali, il rifacimento delle linee a terra ma anche anche la realizzazione di nuovi stalli e il posizionamento di cinque rallentatori di velocità in alcune vie nelle quali si ha necessità di garantire maggiore sicurezza veicolare e pedonale. «Un rallentatore verrà posizionato all’ingresso sud del paese, un altro all’ingresso nord - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Erbì - Poi uno nei pressi del Municipio, un altro in via Indipendenza vicino alla scuola e uno in via Fermi. Si tratta di un intervento molto importante per la sicurezza dei cittadini e non solo, un progetto possibile grazie all’avanzo di amministrazione. Gli uffici nei prossimi giorni pubblicheranno la gara per poi affidare i lavori».

Sempre con l’avanzo di amministrazione, ma del 2021, per un totale di 250mila euro, saranno asfaltate diverse strade: «Quella che porta alla borgata di Cirras - va avanti Erbì -, un pezzo di via Fermi, via Quasimodo e anche via Luigi Garau. Ora è in corso invece una pulizia generale di tutto il paese». Sta operando una ditta esterna: «Purtroppo non abbiamo operai», conclude l'assessore.

