Un mazzo di girasoli e fiori rosa. In via Giovanni XXIII ci sono i segni dell’affetto della comunità di Santa Giusta ancora sgomenta per la tragica fine di Alessio Porcu, il portalettere 25enne morto sabato sera nello schianto della sua moto contro un palo.

Oggi è il giorno del dolore, in tanti si sono stretti ai genitori e al fratello nella casa di via Padre Pio dove è stata allestita la camera ardente.

Domani alle 11 nella Basilica si terranno i funerali e intanto continuano gli accertamenti per chiarire la dinamica. Dai primi riscontri sembra comunque che il giovane abbia perso il controllo della sua Yamaha all’uscita di una curva a pochi metri dalla chiesa di Santa Severa, un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo.

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