Proseguono, anche in provincia di Oristano, gli interventi di Poste Italiane a favore della sostenibilità ambientale. È stata completata, infatti, presso gli postali di via Dante a Cabras e di piazza Europa a Riola Sardo l'installazione di due nuovi sistemi fotovoltaici sui tetti delle sedi, in grado di generale una potenza complessiva, rispettivamente, di 33 e 11 KW, per una previsione di energia prodotta annualmente di circa 50.000 e 16.500 kWh, e che ottenendo un risparmio in

termini di emissione di anidride carbonica, uffici, rispettivamente, di circa 24 e 8 tonnellate annuale.

«L'installazione dei sistemi fotovoltaici posizionati a Cabras e Riola Sardo fa parte di un progetto di Poste più ampio che prevede l'installazione di impianti con una potenza media di circa 50kWp per un perimetro di potenza complessiva pari a circa 19MWp, intervenendo su siti di medie e grandi dimensioni, tra cui uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale - fanno sapere da Poste - Il numero dei pannelli installato da Poste Italiane è specifico per ogni impianto fotovoltaico, nel rispetto della taglia degli immobili e delle caratteristiche tecniche».

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