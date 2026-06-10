Gonnoscodina, al via le attività estive della Biblioteca comunaleLe iscrizioni sono aperte
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In vista dell’arrivo dell’estate, cominciano a essere programmate anche le attività stagionali della Biblioteca comunale di Gonnoscodina.
La struttura, infatti, organizza il “Viaggio intorno al Mondo: l’estate nei 6 continenti”, il laboratorio di animazione estiva per il 2026.
Gli appuntamenti saranno dedicati ai bambini e ai ragazzi che frequentano la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e si svilupperà in 6 incontri.
Sarà occasione per scoprire il mondo attraverso l’avventura. Le iscrizioni sono aperte e si potranno effettuare recandosi in biblioteca.