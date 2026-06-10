L'obiettivo è duplice: da un lato migliorare il decoro e l'estetica delle piazze cittadine, dall'altro contribuire concretamente al miglioramento del microclima urbano, aumentando le aree d'ombra e rendendo gli spazi pubblici più confortevoli e vivibili, soprattutto du rante i mesi più caldi.

Prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale per la valorizzazione del centro storico attraverso una serie di interventi dedicati al verde urbano. In questi giorni è in corso la messa a dimora di nuove alberature e la sostituzione delle piante che, nel corso del tempo, si sono seccate o hanno perso la loro funzione ornamentale e ambientale.

L'intervento interesserà piazza Don Sturzo, piazza Principe di Piemonte, piazza Vittorio Emanuele e la via Roma, luoghi centrali della vita cittadina, sede di molte attività commerciali e che, specie nella stagione estiva, ospitano momenti di incontro, socialità e spettacoli.

Complessivamente saranno messe a dimora sedici nuove piante. Tra queste figurano due roverelle, un albero di Giuda, otto lagerstroemie, due aceri campestri e tre alberi di grandi dimensioni: un tiglio, una chorisia e una tamerice.

In piazza Principe di Piemonte si procede alla sostituzione dei due gelsi presenti nei vasi con due roverelle, alberi robusti e longevi che garantiranno una presenza verde duratura. I gelsi, a loro volta, sono stati riposizionati a terra.

In piazza Vittorio Emanuele sono stati invece collocati due lagerstroemie e due aceri campestri, contribuendo a rendere ancora più gradevole e armonioso uno degli spazi più frequentati del centro.

Particolare attenzione viene riservata a Piazza Don Sturzo, dove hanno trovato posto tre esemplari di grandi dimensioni – un tiglio, una chorisia e una tamerice – capaci di incidere in modo significativo sia sull'aspetto della piazza sia sul comfort ambientale.

È ancora in corso la riqualificazione della via Roma, dove verranno messe a dimora sei lagerstroemie, alberi con una fioritura estiva che va da giugno e arriva fino a ottobre, le quali daranno un tocco di colore a un'importante via del centro storico.

«La scelta di investire nel verde urbano nasce dalla consapevolezza che gli alberi costituiscono una vera e propria infrastruttura ambientale oltre all'essere un elemento decorativo. Regolano gli spazi cittadini e contribuiscono a contrastare gli effetti delle onde di calore, migliorando la qualità dell'aria e il benessere delle persone - ha affermato l'assessore all'Ambiente Carlo Carta -. La presenza di alberature mature consentirà di ottenere benefici immediati in termini di ombreggiamento, mitigazione delle temperatura e qualità dello spazio pubblico».

«Con questo intervento proseguiamo il percorso di cura e riqualificazione degli spazi pubblici e del centro storico avviato già nella scorsa consiliatura, puntando su un modello di città sempre più attento alla sostenibilità e alla qualità della vita dei cittadini - ha spiegato il sindaco Andrea Abis – Un'azione concreta che guarda al presente, migliorando da subito la fruibilità delle piazze, ma che rappresenta anche un investimento sul futuro e sul patrimonio verde della comunità».

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