L’incidente
25 aprile 2026 alle 21:48aggiornato il 25 aprile 2026 alle 22:56
Tragedia a Santa Giusta, perde il controllo della moto e si schianta su un palo: morto un motociclista 25enneLa vittima si chiamava Alessio Porcu e viaggiava a bordo di una Yamaha. L’incidente in via Giovanni XXIII
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Tragico incidente a Santa Giusta, in via Giovanni XXIII. La vittima si chiamava Alessio Porcu e aveva 25 anni.
Il giovane motociclista, che lavorava come portalettere, stava viaggiando a bordo di una Yamaha da strada RS.
Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto per cause ancora in fase di accertamento, finendo violentemente contro un palo. L’impatto si è rivelato fatale.
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