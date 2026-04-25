Tragico incidente a Santa Giusta, in via Giovanni XXIII. La vittima si chiamava Alessio Porcu e aveva 25 anni.

Il giovane motociclista, che lavorava come portalettere, stava viaggiando a bordo di una Yamaha da strada RS.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto per cause ancora in fase di accertamento, finendo violentemente contro un palo. L’impatto si è rivelato fatale.

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