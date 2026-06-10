Il sindaco di Bosa Alfonso Marras ha sottoscritto il protocollo d’intesa con l’assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu sull’Itinerario delle Sette Città Regie della Sardegna.

Si tratta di un progetto strategico che punta a posizionare l’Isola nel mercato in crescita del turismo culturale, avviato nel 2001 e oggi rilanciato con nuove prospettive e programmi di sviluppo integrato. Il Comune di Bosa ha già individuato gli interventi prioritari, forte del ruolo strategico che la città riveste grazie alla sua eccezionale continuità storica, al centro medievale e al Castello di Malaspina, simbolo identitario dell’intero itinerario.

«Con la firma del protocollo d’intesa confermiamo il ruolo di assoluto rilievo che riveste Bosa nella rete culturale, turistica e identitaria della nostra Isola» commenta Marras. «Gli interventi individuati contribuiranno alla valorizzazione del patrimonio storico, già avviata con la nascita della Fondazione Bosa, e allo sviluppo turistico ed economico del territorio. Ringraziamo l’assessorato regionale e l’assessore Cuccureddu per l’impegno e il coinvolgimento dei Comuni».

Sulla stessa linea l’assessore al Turismo di Bosa Marco Francesco Mannu: «Con questi interventi Bosa si propone come snodo strategico e laboratorio di buone pratiche, capace di integrare tutela del patrimonio, qualità urbana e innovazione nei sistemi di mobilità». Gli interventi previsti riguardano la mobilità sostenibile e parcheggi di interscambio, viabilità e miglioramento degli accessi al Castello Malaspina, sistema di trasporti di interscambio per il centro storico.

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