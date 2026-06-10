L'obiettivo è la valorizzazione della filiera cerealicolo-brassicola attraverso la promozione delle birre artigianali e delle produzioni agroalimentari del territorio, favorendo momenti di degustazione, divulgazione e confronto volti a rafforzare il legame tra agricoltura, trasformazione artigianale e territorio. Lunedì 15 giugno, alle 17:30, nella sede del Distretto Rurale del Giudicato di Arborea, in località Gutturu is Olias a Palmas Arborea, si terrà un evento di rilievo regionale che punta alla valorizzazione della filiera brassicola artigianale. Durante la serata sarà possibile partecipare ad un laboratorio di degustazione sia delle birre artigianali che dei prodotti del territorio. I relatori dell’evento saranno i rappresentanti di Agris, Laore, Porto Conte Ricerche. Saranno inoltre presenti i rappresentanti della filiera brassicola e gli agricoltori, i

rappresentanti del Distretto Rurale del Giudicato di Arborea e degli altri Distretti Rurali della Sardegna.

Il programma degli interventi del “The Rural Beer Tasting Festival” prevede un approfondimento dedicato allo sviluppo della filiera brassicola con il contributo di Agris Sardegna, che presenterà le attività dell’agenzia nella filiera orzo-luppolo a cura di Adriana Virdis e Antonella Sirigu, e di Laore Sardegna, che illustrerà le opportunità e i finanziamenti disponibili per il comparto brassicolo attraverso l’intervento di Tommaso Betza; seguirà la testimonianza del rappresentante del birrificio Marduk, con un racconto sul lavoro di questi anni. Si aggiungerà il contributo di Luca Pretti ricercatore di Porto Conte Ricerche, che presenterà un focus sulle attività di ricerca e innovazione a supporto del settore.

«Siamo onorati di ospitare un evento di questo calibro presso la sede del Distretto Rurale del Giudicato di Arborea - commenta il presidente Pietro Paolo Erbì - è un progetto su cui abbiamo lavorato a lungo, per molti mesi, lo abbiamo curato nei minimi dettagli e ora finalmente può iniziare a camminare sulle sue gambe, possiamo presentarlo al pubblico e alle testate giornalistiche».

«Siamo particolarmente orgogliosi dell’organizzazione del workshop dedicato alla valorizzazione della filiera brassicola in Sardegna», commenta la coordinatrice del Distretto Rurale del Giudicato di Arborea Eleonora Marongiu. «Si tratta di un momento che segna l’avvio di un percorso più ampio, orientato alla costruzione di una rete strutturata e collaborativa finalizzata alla chiusura della filiera. L’iniziativa non rappresenta soltanto un punto di partenza per questo specifico comparto, ma anche un modello replicabile in altri progetti e settori produttivi, coinvolgendo le diverse realtà aziendali del Distretto Rurale del Giudicato di Arborea. Un approccio che punta a rafforzare la cooperazione tra imprese e territori, favorendo uno sviluppo economico diffuso e sostenibile a livello regionale», conclude.

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