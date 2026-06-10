La ricerca scientifica incontra l’educazione ambientale e diventa un’occasione per coinvolgere cittadini, studenti e famiglie. La Fondazione IMC – Centro Marino Internazionale di Oristano e il CEAS Aristanis rilancia la loro collaborazione con due appuntamenti dedicati alla tutela dell’ambiente marino, alle specie aliene e alla sostenibilità.

Il primo evento è in programma il 18 giugno, alle 15.30, nella sede del CEAS di Sa Rodia. Si tratta della seconda edizione di “Shot the Alien!”, iniziativa che unisce divulgazione scientifica e fotografia naturalistica nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo ALIEM VIGIL. I partecipanti potranno osservare e fotografare campioni di specie aliene raccolti nel Golfo di Oristano dai ricercatori della Fondazione IMC, dopo aver approfondito il tema attraverso momenti formativi e dimostrazioni tecniche.

«Si tratta di un’opportunità interessante per approfondire la conoscenza delle specie aliene, ossia organismi animali e vegetali introdotti accidentalmente o volontariamente in aree diverse dal loro habitat naturale», sottolinea il direttore del CEAS Aristanis, Antonio Ricciu.

L’assessora comunale all’Ambiente Maria Bonaria Zedda esprime «l’apprezzamento dell’Assessorato per il lavoro che CEAS e IMC portano avanti in un’ottica di collaborazione e di rete».

Il secondo appuntamento è fissato per il 24 giugno e sarà dedicato all’acquacoltura sostenibile e all’economia circolare attraverso il progetto europeo AZA4ICE.

«La rete regionale dei CEAS rappresenta uno strumento straordinario per diffondere attività educative dedicate alla tutela dell’ambiente», afferma il presidente della Fondazione IMC Augusto Navone, annunciando la volontà di rafforzare ulteriormente la collaborazione sul territorio.

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