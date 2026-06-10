A San Vero Milis non si perde tempo: questa mattina il neo sindaco Giuseppe Vacca, in seguito alla proclamazione degli eletti, ha nominato la nuova Giunta che è quasi tutta in rosa: tre assessori, infatti, sono donne. Andrea Albai è stato nominato vice sindaco e assessore all'Urbanistica, ai Lavori Pubblici, all'Accessibilità

Urbana, al Decoro Urbano e al Verde Pubblico. Rosalba Piras è la nuova assessora alle Attività Produttive, al Turismo, allo Sviluppo Locale e alle Politiche Giovanili. Roberta Dessì, è la nuova assessora alle Politiche Sociali, ai Servizi alla Persona, all'Istruzione e allo Sport. Mentre Agnese Fenu si occuperà di Spettacolo e Pari Opportunità.

«Sono stati giorni particolarmente intensi e significativi - ha spiegato il sindaco Giuseppe Vacca - Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro agli assessori nominati e a tutti i Consiglieri eletti. Ci attende una legislatura importante, che dovrà avere come obiettivo prioritario il miglioramento della qualità della vita della nostra comunità, attraverso interventi e progetti che interessano il paese, le marine e le borgate, sia sotto il profilo sociale sia sotto quello

infrastrutturale. Rivolgo inoltre un augurio di proficuo lavoro ai dipendenti comunali, con i quali auspico di instaurare una collaborazione costruttiva, improntata al raggiungimento degli obiettivi amministrativi e allo sviluppo del territorio, nell'interesse della comunità e della cittadinanza».

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