Abbasanta: ecco la composizione del nuovo Consiglio comunaleInizialmente era stato erroneamente assegnato il seggio a Stefano Serra
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La riconfermata sindaca Patrizia Carta non ha ancora comunicato la data in cui si riunirà il Consiglio comunale per la seduta di insediamento.
Intanto, però, arriva una correzione sulla composizione della civica assemblea rispetto a quanto era noto. La rettifica riguarda il gruppo di minoranza “Abbasanta Insieme”. Oltre alla candidata sindaca Ileana Arca, ne faranno parte i tre più votati: Roberto Sias, Linda Manconi e Stefano Porru. Inizialmente era stato erroneamente assegnato il seggio a Stefano Serra.
Nessuna variazione invece per il gruppo di maggioranza. Confermati tutti gli otto eletti della lista “Progetto Abbasanta” che siederanno in Consiglio: Enrico Conversi, Paola Carta, Giuseppe Congiu, Leonardo Murgia, Federico Murgia, Lorena Bissiri, Ignazio Miscali e Giulia Scanu.