Il Comune di Morgongiori ha aperto i termini per le iscrizioni alle attività estive dedicate a bambini e ragazzi residenti dai 3 ai 17 anni.

Diverse le iniziative previste nel cartellone del “Centro Estivo in Allegria 2026”. Tra le attività programmate figurano il Piscina Day – Campo estivo Taraxi (presso l’oasi naturalistica di “Taraxi”), lo Spiaggia Day ad Arborea, le gite presso i parchi nel mese di luglio (Parco avventura, Blufan e Giardino Safari), il gruppo infanzia “Piccoli Esploratori di Morgongiori”, le attività di animazione alla lettura e laboratori in Biblioteca e al CEAS Monte Arci di Morgongiori e Progetto “TuLis”.

Agli aderenti sarà richiesta una quota (50 euro per l’iscrizione al Servizio di Animazione di comunità – Centro estivo in allegria 2026 per i minori dai 5/6 ai 14 anni del piscina e spiaggia day, nessuna quota prevista per i minori dai 3 ai 5 anni del gruppo infanzia) e si potrà partecipare alle attività solo dopo aver effettuato le iscrizioni.

Istanze che si potranno presentare entro il 22 giugno all’Ufficio Protocollo o via mail (indirizzo protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it). La modulistica è reperibile presso gli uffici comunali.

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