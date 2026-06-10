Per tre giorni porte aperte su luoghi solitamente poco accessibili, custodi di storia, arte e memoria. Da domani a domenica il Touring Club Italiano propone “Aperti per voi sotto le Stelle”, iniziativa che coinvolgerà 95 siti in 34 città italiane grazie all’impegno di 1.600 volontari.

L’obiettivo è offrire ai visitatori l’occasione di scoprire spazi spesso nascosti, tra archivi, dimore storiche ed edifici di particolare valore culturale. La Sardegna sarà rappresentata da un unico appuntamento, in programma a Oristano. Sabato, dalle 19 alle 21, sarà infatti possibile visitare la chiesa di San Martino, uno degli edifici religiosi più significativi del centro storico cittadino.

«Nel cuore del tessuto storico di Oristano, questo edificio di culto rappresenta una delle testimonianze più significative della storia religiosa e urbana della città. Un edificio raccolto, immerso in un’atmosfera intima e silenziosa, che restituisce il senso profondo della memoria collettiva e della continuità», spiegano dal Touring Club Italiano.

Per l’occasione la chiesa aprirà le sue porte per una visita guidata speciale accompagnata da un concerto della Scuola civica di musica di Oristano. Un’iniziativa che, sottolineano gli organizzatori, «trasforma lo spazio sacro in un luogo di incontro tra arte, ascolto e condivisione».

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