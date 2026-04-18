La richiesta è chiara: serve urgentemente un ambulatorio straordinario per i cittadini rimasti improvvisamente senza medico. Questa volta il grido d'allarme arriva da Santa Giusta e Palmas Arborea, dove i medici di base scarseggiano.

Ieri il sindaco Andrea Casu e il commissario straordinario Donatella Mancosu hanno inviato una richiesta precisa all'Azienda sanitaria di Oristano. «L'apertura dell'Ascot è necessaria a causa della carenza di medici di medicina generale, carenza che si è accentuata di recente a causa della scomparsa improvvisa del dottor Sergio Puddu. Questo ha lasciato un numero elevato di cittadini di entrambi i comuni senza medico, costringendoli a rivolgersi all'Ascot di Oristano, con comprensibili disagi. In particolare, per la fascia più anziana della popolazione».

Ma non solo. «Il Comune di Santa Giusta - si legge ancora nella nota inviata alla Asl - si impegna, qualora la richiesta venga accolta, a mettere a disposizione un locale idoneo di proprietà comunale per ospitare l'Ascot».

Ora non rimane che attendere la risposta dell'Azienda sanitaria.

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