Dopo il primo passaggio con sfalci e interventi manuali, Oristano prepara il secondo affondo contro le erbe infestanti. Da lunedì 8 giugno entrerà infatti nel vivo la nuova fase del programma di diserbo cittadino, con trattamenti mirati mediante fitofarmaci lungo i marciapiedi della città e delle frazioni.

La nuova campagna scatterà all’una del mattino, una fascia oraria scelta per limitare i disagi e garantire la massima sicurezza durante le operazioni. Gli interventi, programmati dall’Assessorato comunale all’Ambiente ed eseguiti dalla società Sanità ambientale, partiranno dalle strade situate a nord di viale Repubblica per poi estendersi progressivamente al resto della città secondo il calendario pubblicato dal Comune.

Il trattamento sarà effettuato con apposite campane che consentono di distribuire il prodotto esclusivamente sulle erbe infestanti, evitando la dispersione sui marciapiedi e nelle aree circostanti. Nelle vie interessate saranno inoltre posizionati cartelli informativi almeno 48 ore prima dell’avvio dei lavori.

«Con l’avvio della seconda fase del programma di diserbo completiamo un’attività fondamentale per il decoro urbano e la sicurezza degli spazi pubblici», sottolinea l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda. «Gli interventi sono programmati con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica, utilizzando modalità operative che consentono di intervenire in maniera mirata esclusivamente sulle erbe infestanti». L’assessora rivolge anche un appello ai cittadini, chiedendo «la massima collaborazione nel rispetto delle indicazioni riportate nella segnaletica temporanea».

Durante i trattamenti sarà vietato il transito sui marciapiedi interessati. Le aree torneranno completamente fruibili un’ora dopo la conclusione delle operazioni. Il programma potrà subire modifiche in caso di maltempo, in particolare per pioggia o forte vento.

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