Pochi giorni fa, l'invasione di fogli bianchi con offese nei confronti dei candidati della lista guidata dal candidato sindaco Ignazio Addari. Ora, invece, c'è chi si è divertito a realizzare con l'intelligenza artificiale immagini offensive verso il sindaco che stanno girando nelle varie chat dei residenti e non solo.

Ecco perché l'attuale primo cittadino Giacomo Obinu, candidato alle amministrative di questo fine settimana, assieme ai due sfidanti Marco Mottura e Ignazio Addari, ha deciso di sporgere denuncia. Clima sempre più incandescente a Simaxis in vista della chiamata alle urne.

«Non posso stare fermo - spiega il sindaco Obinu - In una delle immagini ci sono io con dei fogli in mano che vengono lanciati in aria, come se fossi stato io l'artefice della realizzazione del volantino anonimo con offese ai vari candidati. Il riferimento è chiaro. Inoltre, c'è anche il mio assessore Nicola Cherchi ritratto senza abiti addosso. In questi giorni ho raccolto tanto materiale che ora consegnerò alla Polizia postale di Oristano che ho già informato. Non posso passare sopra a questo atto che è un reato a tutti gli effetti. Chi ha sbagliato dovrà pagare. Stiamo parlando anche di vilipendio, visto che vengo offeso io, che rappresento lo Stato. Del resto, sono ancora il sindaco in carica».

Gli altri due candidati, Addari e Mottura, sulla vicenda non rilasciano dichiarazioni.

© Riproduzione riservata