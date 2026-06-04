Allarme rientrato ad Arborea dove nelle scorse ore era stato lanciato un appello per ritrovare un giovane di Terralba, che risultava scomparso dal pomeriggio di ieri. Il ragazzo, che si era allontanato dalla Strada 4 ad Arborea, è stato ritrovato questa mattina. 

(Unioneonline)

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