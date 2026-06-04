Lieto fine
04 giugno 2026 alle 10:27aggiornato il 04 giugno 2026 alle 10:45
Arborea, allarme rientrato per la scomparsa di un giovaneIl giovane di Terralba si era allontanato ieri pomeriggio, il ritrovamento dopo la richiesta di aiuto da parte dei familiari
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Allarme rientrato ad Arborea dove nelle scorse ore era stato lanciato un appello per ritrovare un giovane di Terralba, che risultava scomparso dal pomeriggio di ieri. Il ragazzo, che si era allontanato dalla Strada 4 ad Arborea, è stato ritrovato questa mattina.
(Unioneonline)
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