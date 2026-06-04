Nuova stagione, stesso problema. A causa di un improvviso guasto alla condotta idrica che alimenta il serbatoio di Capo Mannu, nei rubinetti delle case presenti nelle marine di San Vero Milis, dalle 19 di oggi non scende più un goccio d'acqua. Un problema che si presenta ogni estate e che crea un disagio non indifferente sia per i turisti presenti nelle case vacanza sia per le attività commerciali sparse nel litorale.

Problemi da Mandriola a Putzu Idu, passando per Su Pallosu e S'Aena Scoada. Il problema è stato annunciato dal Comune nel sito istituzionale e nei canali social. «Tale inconveniente sta causando disagi e possibili interruzioni del servizio idrico nelle borgate marine - si legge - I tecnici sono già intervenuti e stanno operando per individuare e risolvere il problema nel più breve tempo possibile, al fine di ripristinare la normale erogazione dell’acqua. Seguiranno ulteriori comunicazioni e aggiornamenti sull’evoluzione dell’intervento e sui tempi di ripristino del servizio. Ci scusiamo per i disagi arrecati».

Tante le lamentele e le polemiche da parte dei residenti. Un problema quindi che ritorna, puntuale ogni estate, quando nelle marine iniziano ad arrivare i vacanzieri.

© Riproduzione riservata