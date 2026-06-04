C’è anche Bosa tra le località che domenica 7 giugno ospiteranno l’evento “Spazzapnea – Operazione spiagge e fondali puliti”. La manifestazione, che si svolgerà in contemporanea in 14 città italiane, è un evento ufficiale Apnea Academy patrocinato da WWF SUB. Quest’anno Spazzapnea coinvolgerà, oltre alla città sul Temo, anche Ancona, Bari, Camogli, Lerici, Luino, Marettimo, Marina di Pisa, Messina, Napoli, Roma, Sferracavallo, Taranto, Trapani. Un altro evento si terrà poi il 4 luglio a Omegna, durante gli Omegna Summer Games: qui, gli spazzapneisti, ripuliranno tratti del Lago D’Orta.

Ideata a Genova nel 2018 e giunta alla sua ottava edizione, Spazzapnea ancora una volta permetterà ai partecipanti di trasformarsi in veri e propri “spazzini del mare” e competere immergendosi in apnea o camminando sui litorali per recuperare la maggiore quantità possibile di rifiuti. Grazie alla rete di istruttori Apnea Academy che copre tutta Italia da nord a sud, ogni anno i numeri di Spazzapnea crescono, dandoci la possibilità di portare questo evento in un numero sempre maggiore di città, raggiungendo sempre più volontari. L’evento, reso possibile dai numerosi sostenitori che da anni credono nel progetto, è sempre gratuito per i volontari, per permettere a tutti di partecipare e fare la propria parte per proteggere il mare. Anche quest’anno, il Pluriprimatista mondiale di apnea Umberto Pelizzari sarà presente, in qualità di padrino, all’evento di Camogli, insieme ad alcuni allievi Incursori della Marina Militare che da alcuni anni partecipano attivamente all’evento.

Quello che rende Spazzapnea unica nel suo genere è la formula “gara” dell’evento. I volontari, già spinto dall’amore per il mare e dalla volontà di contribuire a mantenerlo pulito, sono ancora più stimolati dalla formula competitiva dell’evento. Per le tre squadre vincenti c’è in palio, oltre alla soddisfazione per il lavoro svolto, anche una “ricompensa” materiale in premi messi a disposizione dalle realtà che da anni ci sostengono e rendono possibile l’evento. La gara goliardica di raccolta di rifiuti avrà luogo nella mattinata del 7 giugno. Dopo la raccolta, che vedrà i volontari divisi in squadre, impegnati per circa tre ore, avverrà la pesatura e catalogazione dei rifiuti. Per ogni tipologia di rifiuto verrà assegnato un punteggio sulla base della pericolosità che essi rappresentano per l’ambiente marino e ai tempi di decomposizione nell’ambiente. Già dalle scorse edizioni, Spazzapnea collabora con SeaCleaner e Cupid 4 Science, contribuendo alla mappatura e al censimento dei rifiuti marini a livello nazionale. Dal 2024 si è aggiunta la collaborazione con Piantando, per il progetto Plastic Pull, che aiuta a riqualificare strade, parchi, coste e fondali in tutta Italia.

(Unioneonline)

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