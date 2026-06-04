La 15esima edizione del Memorial “Amico Billo” di calcio a 7, ad Arborea, è alle battute finali. Venerdì 5 giugno, infatti, con inizio alle 21, nel campo dedicato a Don Bosco, si disputerà la finalissima per il titolo.

Il torneo, ormai data fissa per gli appassionati di calcio del territorio, è dedicato alla memoria di Franco “Billo” Cabasino, giovane di Arborea, venuto a mancare prematuramente, portiere sul rettangolo di gioco. La manifestazione, organizzata da Asd Giunco e Ellelleffe, con il patrocinio di MSP (Movimento Sportivo Popolare), è iniziata i primi di maggio e ha visto la partecipazione di 9 squadre: AutoFaà – Vandre Bar, Ajaju, Gallo Bianco, La Compagnia dei Celestini, Giunco Arborea, Eellelleffe, Giunco-El Niño, Fc Chirigu e Sazzagoni United.

Nella finale di venerdì saranno Autofa' Vandre Bar e Ajaju ad affrontarsi, due squadre composte prevalentemente da giovani. “Ringraziamo – commentano gli organizzatori - i partecipanti, la famiglia Cabasino, la Pgs Arborea, la Tre A Latte Arborea e tutti gli sponsor”.

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