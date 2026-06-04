Sarà un'estate ricca di energia, gioco, sport e divertimento dedicata ai bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, residenti e non residenti che frequentano le scuole di Nurachi. Dal 29 giugno al 31 luglio tornano le attività ludiche, sportive, gite ed esperienze all'aria aperta, pensate per accompagnare i partecipanti durante tutto il mese di luglio in un ambiente stimolante, educativo e divertente.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Nurachi e realizzata in collaborazione con la Società Sportiva Fitland. Le attività in programma sono diverse. Per i bambini dai 3 ai 5 anni, della scuola dell'Infanzia, sono previsti laboratori di pittura, attività motoria, momenti di lettura, giochi di gruppo e attività di manualità. Il tutto si svolgerà nei locali del centro sociale e nell'area parco adiacente per 5 giorni a settimana, dalle 8:30 alle 13:30.

Sono ammessi massimo 15 iscritti. In programma anche una mini gita e 2 giornate al Parco Avventura di Nurachi. Per i ragazzi dai sei ai 13 anni animazione sportiva, laboratori ludici e giornate a tema. A queste attività potranno aggiungersi esperienze extra come gite in un parco acquatico, giornate al mare e la festa finale.

Attività poi in campeggio per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni, ma anche giornate al mare, momenti in piscina, animazione ed escursioni in canoa. Come fa sapere il Comune di Nurachi, sarà un'occasione unica per far vivere ai più piccoli e ai ragazzi un'estate fatta di amicizia, crescita, movimento, scoperta e tanto divertimento. In Comune è possibile chiedere tutte le informazioni.

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