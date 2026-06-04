Grosso incendio a Noragugume: due elicotteri in volo, chiesto l’intervento dei CanadairLe fiamme alimentate dal vento e dalla presenza di balloni di foraggio. Il Comune: «Massima prudenza, lasciate libere le strade di accesso»
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Sono il vento e la presenza di balloni di foraggio a rendere difficili le operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato questo pomeriggio nelle campagne di Noragugume, in località S’Abba Ardente.
Il primo intervento del Corpo forestale ha visto impegnate le squadre a terra coordinate dalla stazione di Bolotana, supportate dall’alto dai lanci dell’elicottero decollato dalla base di Fenosu.
Ma le fiamme hanno continuato la loro corsa verso nord-est. Così sul fronte del fuoco si è reso necessario anche l’arrivo del secondo elicottero a disposizione in questa fase della stagione, di stanza a Villasalto. Mentre si attende l’arrivo del Canadair dalla base di Ciampino.
«Si invita la popolazione alla massima prudenza, evitando di avvicinarsi alle aree interessate dall'incendio e lasciando libere le vie di accesso ai mezzi di soccorso», è l’appello del Comune.