Nella giornata di domani, mercoledì 3 dicembre 2025, la circolazione lungo la Strada Provinciale 39 subirà una modifica significativa: all’interno della galleria del Grighine sarà istituito un senso unico alternato. La decisione è stata presa dalla Provincia di Oristano per consentire un intervento di manutenzione urgente al sistema di illuminazione della galleria, ritenuto indispensabile per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Durante le operazioni di ripristino, il traffico sarà regolato da movieri, incaricati di coordinare il transito alternato dei veicoli. L’ente provinciale ha sottolineato che si tratta di un provvedimento temporaneo, necessario per riportare l’impianto di illuminazione alla piena funzionalità e assicurare condizioni di percorrenza ottimali.

La Provincia ha inoltre rivolto un appello agli utenti della strada: «Ci scusiamo per i disagi che potranno derivare dai lavori – si legge nella nota – e raccomandiamo la massima prudenza nel percorrere il tratto interessato. È fondamentale rispettare la segnaletica temporanea e le indicazioni del personale presente sul posto».

Gli interventi saranno eseguiti nel minor tempo possibile, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi e ripristinare rapidamente il regolare scorrimento del traffico.

La galleria del Grighine, punto nevralgico della viabilità provinciale, tornerà così a garantire standard di sicurezza adeguati grazie al rinnovato sistema di illuminazione.

