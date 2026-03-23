Santa Giusta, completata l’installazione di nuovo sistema fotovoltaicoConsentirà un risparmio in termini di emissione di anidride carbonica di circa 9 tonnellate annue
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Proseguono, anche in provincia di Oristano, gli interventi di Poste Italiane a favore della sostenibilità ambientale. È stata completata, infatti, presso l’ufficio postale di piazza Othoca a Santa Giusta, l’installazione di nuovo sistema fotovoltaico sul tetto della sede, in grado di generale una potenza complessiva di circa 12 KW, per una previsione di energia prodotta annualmente di circa 18.000 kWh, e che consentirà un risparmio in termini di emissione di anidride carbonica di circa 9 tonnellate annue.
«L’installazione del sistema fotovoltaico posizionato a Santa Giusta - si legge in una note di Poste - fa parte di un progetto più ampio che prevede l’installazione di impianti con una potenza media di circa 50kWp per un perimetro di potenza complessiva pari a circa 19MWp, intervenendo su siti di medie e
grandi dimensioni, tra cui uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale. Il
numero dei pannelli installato da Poste Italiane è specifico per ogni impianto fotovoltaico, nel
rispetto della taglia degli immobili e delle caratteristiche tecniche».