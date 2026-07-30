«Per ora ho nominato solo due assessori, mi serviva una giunta veloce per deliberare su alcune questioni urgenti. Nominerò gli altri due in seguito, ma prima devo fare alcune riflessioni». Lo aveva dichiarato il sindaco di Santa Giusta, Antonello Figus, lo scorso 16 giugno, in occasione dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale. A distanza di poco più di 40 giorni, però, nulla è cambiato. La Giunta comunale è ancora incompleta. Fanno parte del "mini" esecutivo, solo Matteo Garau e Maria Gabriella Caria. Garau, che è stato il candidato più votato in assoluto della lista, è assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche ambientali e allo Sport. Caria, invece, è l'assessore alla Cultura, al Turismo e alla Pubblica Istruzione. «Sto ancora riflettendo su chi nominare - ha dichiarato ieri Antonello Figus - Se la Giunta non è ancora completa, non significa che non stiamo lavorando. Anzi, si può deliberare anche con due assessori. Ancora non so quando nominerò gli altri due». In paese c'è chi dice che, poiché è passato così tanto tempo, ci sia la paura di deludere qualcuno. Figus taglia corto: "Stiamo lavorando in serenità, non c'è nessun problema". Il sindaco dovrà scegliere tra i consiglieri seduti nei banchi della maggioranza, e cioè Nicola Delogu, Sandro Manca, Raimondo Cadoni, Giorgio Mele, Anna Lisa Garau e Francesco Mura. Due di questi saranno nominati assessori, ma non si sa ancora quando. Salvo altre decisioni da parte del primo cittadino.

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