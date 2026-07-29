Conto alla rovescia per i festeggiamenti organizzati a Ghilarza della leva dei cinquantenni per Sant’Antioco. Partiranno venerdì, mentre gli appuntamenti religiosi sono già in essere. La novena dedicata al Santo è infatti iniziata lo scorso 23 luglio e viene celebrata tutte le sere, preceduta alle 19 dal rosario.

Sabato primo agosto alle 10 si terrà la processione in onore di Sant’Antioco, seguita quindi dalla celebrazione della messa. I festeggiamenti civili partono il 31 luglio in piazza Gennargentu ,quando alle 22 è previsto il concerto dei Cordas e Cannas. A seguire Dj Succu.

Il primo agosto, alle 19 nella piazza della chiesa di Sant’Antioco, si terrà la gara di canto a chitarra con Lorenzo Mele, Marco Manca e Daniele Giallara accompagnati alla chitarra da Bruno Maludrottu e alla fisarmonica da Claudio Dessena. Alle 22, in piazza Gennargentu, l’evento “Nostalgici, abbronzatissima”: intrattenimento con ballerine, Dj set e vocalist. Special guest Dj Pap’s , a seguire Dj Succu. Domenica 2 agosto sul palco salirà il gruppo “Tieni il tempo” con il tributo agli 883. A seguire Dj Agus.

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