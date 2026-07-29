Il verde dei boschi in pochi istanti aveva lasciato spazio solo al nero della devastazione. Alberi inceneriti, monti devastati e centinaia di animali intrappolati in quell’inferno di fuoco. Le immagini del maxi rogo che a luglio di cinque anni fa ha colpito al cuore il Montiferru sono sempre vive nella memoria. E mentre aziende e famiglie cercano di risollevarsi anche la natura riprende il suo corso.

Il bosco continua a cantare non solo grazie agli animali che lo popolano ma anche grazie a una straordinaria fiaba sinfonica. “L’incendio del bosco grande”, l’opera composta e musicata dal direttore dell’orchestra della Fondazione Fossano Musica, Lorenzo Subrizi, e ispirata all’omonimo libro della veterinaria oristanese Monica Pais, rappresenta quella enorme tragedia che nessuno vuole dimenticare. E lunedì 3, alle 22, sarà mesa in scena nel anfiteatro di Tharros. La serata sarà presentata da Licia Colò, sul palco l’attrice Maria Alice Tagliavini darà voce alla volpe Metà, scampata all’incendio, e sarà accompagnata dall’orchestra sinfonica della Fondazione Fossano Musica; le scenografie sono state realizzate da Fabio Bozzetto.

L’opera

«Attraverso musica e parole, lo spettacolo racconta la devastazione dell’incendio, la forza della natura e la capacità e il coraggio dell’uomo» commenta Monica Pais, orgogliosa e felice di poter vedere la rappresentazione “in casa” dopo l’esordio di tre anni fa ad Alghero e in Piemonte. L’idea dell’opera sinfonica era nata un po’ per caso grazie alla sensibilità e all’amore per la natura di tutti i protagonisti. Così il maestro Subrizi aveva pensato alla musica cercando di descrivere il mondo naturalistico ed emotivo della volpe, mentre la veterinaria si è impegnata a scrivere un libretto d’opera per raccontare la storia di Metà, la volpe scampata dalle fiamme del Montiferru e salvata dalla clinica veterinaria oristanese Duemari. Quelli erano stati giorni tremendi, un intero territorio era in ginocchio, tantissimi animali morti e centinaia feriti arrivavano in clinica. Il libro, attraverso la storia di Metà, e adesso la fiaba sinfonica danno un contributo importante per sensibilizzare sul fenomeno degli incendi boschivi, una piaga che anche quest’estate sta colpendo in maniera pesante tutta la Sardegna.

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