È iniziato, a Simala, il conto alla rovescia in vista di “Simaland – sonus in bidda”. Sabato 1 agosto, dalle 21.30, negli spazi in località “Sa Cruxi Manna”, ritorna il Festival è organizzato dal Comune, in collaborazione con la Pro loco, nato dall’idea di un gruppo di giovani del paese nel 2023.

«Simaland arriva alla sua quarta edizione – commenta il sindaco Gianmarco Atzei – con l’intento di dimostrare che anche un piccolo paese dell'entroterra sardo può diventare un punto di riferimento per la musica dal vivo e per gli eventi di qualità».

Appuntamento che nell’edizione scorsa ha richiamato oltre 2.500 persone. «Oggi Simaland rappresenta molto più di un festival musicale – prosegue Atzei - è un'occasione di incontro, condivisione e valorizzazione del territorio. È un importante veicolo di promozione per Simala e per tutta la Marmilla, capace di far conoscere le bellezze del nostro paese, sostenere l'economia locale e dimostrare che anche le piccole comunità possono essere protagoniste attraverso cultura, musica e partecipazione».

Nel corso della serata, con ingresso gratuito, si esibiranno Billy Boys, Sa Razza e la Banda Bassotti. Nell’after show spazio per Islasound feat. Sista Mamely, Sistah Male, Marcio Sound& Dj Ghost. «Il nostro obiettivo – conclude il sindaco - è continuare a crescere, consolidando Simaland come uno degli appuntamenti estivi più attesi del territorio e guardando al futuro con entusiasmo e ambizione».

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